Überfall im Thunbuschpark : Polizei liefert weitere Täter-Details

Fünf junge Männer versuchten am Sonntagmittag im Gruitener Thunbuschpark eine 37-jährige Frau zu überfallen. Die wehrte sich massiv. Die Täter flüchteten. Am Dienstag hat die Polizei die Täterbeschreibung präzisiert.

Gegen 13.45 Uhr am Sonntagmittag war die Frau mit ihrem Hund von der Düsselberger Straße aus in den Thunbuschpark gegangen. Fünf junge Männer gingen hinter ihr. Sie begannen, die Frau anzupöbeln. Die forderte die Männer lautstark auf, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin umringten die Männer die Frau in Höhe des dortigen Kindergartens. Einer schlug ihr mit der Faust vor die Brust und riss ihr die Brille von der Nase. Die Frau schlug mit ihrem Regenschirm zu, wovon einer der Räuber eine Platzwunde am Auge davontrug. Der Hund der Frau biss einen der Täter in die Wade. Daraufhin flüchteten die jungen Männer in Richtung Bahnhof.