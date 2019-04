Formella-Abwahl : Udo Carraro tritt aus der Haaner SPD aus

Haan Das 70-jährige Urgestein der Sozialdemokraten (fast 15 Jahre stellvertretender Bürgermeister) sieht nach dem Umgang mit der Ersten Beigeordneten keine Heimat mehr im Haaner Ortsverein.

Genau 25 Jahre lang führte Udo Carraro die Kreistagsfraktion der SPD an, knapp 15 Jahre war er stellvertretender Bürgermeister in Haan. Jetzt hat der 70-Jährige angekündigt, in den kommenden Tagen aus der SPD in Haan auszutreten. „Angesichts der Vorfälle im Ortsverein in den vergangenen Wochen sehe ich dort keine Heimat mehr“, sagte er gegenüber unserer Redaktion. In der Partei will er allerdings bleiben. Carraro bezeichnet die Abwahl der Ersten Beigeordneten, Dagmar Formella , die der Stadtrat am Dienstagabend mit 29 Stimmen bei einer Enthaltung und acht Gegenstimmen beschlossen hatte, als „ein trauriges Lehrstück miserabeler Kommunal- und Personalpolik“. Er sei entsetzt, „dass in unserer kleinen Gemeinde ein solches Verhalten überhaupt möglich ist“. Carraro zieht die Konsequenzen und wird „nach fast 50 Jahren Mitgliedschaft in der Haaner SPD und jahrzehntelanger kommunalpolitischer Erfahrung diesen Haaner Ortsverein verlassen“.