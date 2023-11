Dringlichkeitsentscheidung Turnhalle Bachstraße wird Flüchtlingsunterkunft

Bei der Suche nach einer Lösung für das immer drängender werdende Problem der Unterbringung von Flüchtlingen muss die Stadt Haan jetzt doch auf eine Turnhalle zurückgreifen. Wie Sozialdezernentin Annette Herz am Dienstagnachmittag auf Anfrage bestätigte, wird die Halle an der Bachstraße so ertüchtigt, dass bis zu 60 Personen dort untergebracht werden können. Der Stadtrat hatte diese Empfehlung der Verwaltung zuvor per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen.