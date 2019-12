Haan : Turbo-Ladesäule vor dem Rathaus

Haan Elektro-Autos sollen dort ab Frühjahr 2020 in 30 Minuten „volltanken“ können.

Es gehörte eindeutig zu den guten Nachrichten im abgelaufenen Jahr: Die Stadt Haan will im März eine sogenannte Schnellladesäule für Elektroautos auf dem Rathausparkplatz in Betrieb nehmen. Die Säule auf dem Gelände ist bereits errichtet und hat insgesamt 93.000 Euro gekostet. Etwa 37.000 Euro davon werden aus Fördermitteln aufgebracht.

Die Station soll eine der leistungsstärksten im Kreis Mettmann sein, betonte der Technische Beigeordnete Engin Alparslan zuletzt im Stadtrat. Ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 50 kWh kann mit 100 KW binnen 30 Minuten vollständig geladen werden. „Das wäre also gerade genug Zeit für einen Cafébesuch oder sonstige schnelle Erledigungen in der Innenstadt”, heißt es aus dem Rathaus. Da es sich bei dieser Ladestation um ein modular aufgebautes System handele, bestehe zudem die Möglichkeit, die Leistung zu einem späteren Zeitpunkt mit wenig Aufwand weiter zu erhöhen.

Spannend wird dagegen zu beobachten sein, welche Frequenz an Besuchern die neue Hochleistungs-Säule erreichen wird. Denn die Konkurrenzlosigkeit dieses Ladesystems auf einer weiten Strecke ist in anderen Städten auch schon einmal nach hinten losgegangen. Vor einigen Wochen beispielsweise sorgte ein Video aus den USA für einiges an Unruhe. Dort wurde angeblich dokumentiert, wie sich an einer Tesla-Ladesäule, die zu den leistungsfähigsten weltweit zählen, riesige Schlangen bildeten, weil zu viele Autofahrer das Angebot nutzen wollten.