Planung für neues Sportheim in Gruiten TSV wertet nun Angebote für Sportheim aus

Am Dienstag vor Karneval endete die Angebotsfrist. Am Nachmittag. wurden auch die Angebote geöffnet. „Wir freuen uns, eine Mehrzahl von Angeboten auf die Ausschreibung sowie für jedes der vier Lose erhalten zu haben. Wir werden nun mit Unterstützung unserer Berater die Angebote prüfen und werten. Dies wird aufgrund der Mehrzahl der Angebote, die in Summe mehrere hundert Seiten Papier umfassen, nun einige Wochen in Anspruch nehmen“, teilte der Gruitener Sportverein mit Bis zur Erteilung der Zuschläge gelte es strikt den in Vergabeverfahren geltenden Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsgrundsatz einzuhalten, hält sich der TSV mit jeglicher weiterer Auskunft zurück. „Im Anschluss an die Zuschlagserteilungen werden wir selbstverständlich über den Ausgang des Verfahrens informieren“, kündigt der Vorstand an.