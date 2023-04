33 Angebote TSV Gruiten: Nächster Schritt zum Sportheim

Dem Projektstart voraufgegangen sei ein aufwendiger Vergabeprozess. Unter Federführung der Kölner Vergaberechtsanwälte Bastian Gierling und Elina Kohl von der Kanzlei LLR habe ein regelrechter Ausschreibungsmarathon auf nationaler wie auf EU-Ebene stattgefunden, heißt es in der Mitteilung. Das EU-weite Verfahren zur Beschaffung der Architektur- und Ingenieurleistungen der Gebäudeplanung, der Tragwerksplanung und der technischen Gebäudeausrüstung sei Mitte Januar gestartet. Im Februar seien dann die fünf nationalen Ausschreibungen (u.a. Freianlagen und Brandschutz) auf den Weg gebracht worden. An den neun Verfahren zur Beschaffung der Architekten-, Fachplanungs- und Projektsteuerungsleistungen haben demnach mehr als 100 Büros aktiv teilgenommen. Am Ende erhielt der TSV Gruiten 33 Angebote, heißt es weiter. Noch vor den Osterferien seien die Zuschläge auf das jeweils wirtschaftlichste Angebot erteilt worden.