Krankenversorgung in Haan Rettungswagen nimmt Patienten nicht mit

Karl Heinz Löring ist 82 Jahre alt und recht fit für sein Alter. Obwohl er zwei Bypässe hat, arbeitet er noch viel draußen und ist sehr aktiv. Doch am 26. Februar merkt er, dass etwas nicht stimmt: Er bekommt immer schlechter Luft. Löring will seine Familie nicht beunruhigen und wartet erst mal ab – er hofft, dass sich das Problem von alleine lösen wird. „Aber am Freitag wurde es dann so schlimm, dass er doch zum Hausarzt gegangen ist“, erinnert sich seine Frau Rosi.