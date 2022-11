Pläne für die Gartensadt : E-Scooter-Verleih „Bolt“ zieht es nach Haan

In der Hildener Fußgängerzone ist „Bolt“ als einer von mehreren Anbietern vertreten. Jetzt will man auch in Haan starten. Foto: Tobias Dupke

Haan Das 2013 in Estland gegründete Unternehmen hat bei der Stadt angefragt und strebt eine Kooperation an. Jetzt muss der Mobilitätsausschuss beraten.

Ob in Haan künftig die gleichen Diskussionen geführt werden wie bei den Hildener Nachbarn, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Auch dort könnten bald die E-Scooter rollen. Die Firma „Bolt“, die 2013 in Estland gegründet wurde, erwägt, ihr Vertriebsgebiet künftig auf Haan zu erweitern. Der Verleiher, der seit Mai vergangenen Jahres in 63 Städten vertreten ist, sei mit einem „Mikromobilitätsangebot“ auf die Haaner Stadtverwaltung zugekommen, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Mitglieder des Umwelt- und Mobilitätsausschusses. Die sollen der Verwaltung nun den Auftrag erteilen, „Möglichkeiten zur Begleitung eines E-Scooter-Verleihs in Haan zu prüfen und den Entwurf einer Kooperationsvereinbarung mit der Firma Bolt zu erarbeiten“.