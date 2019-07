Haan : Stadtwerke ordnen Wasser-Abkochen an

Stadtwerke ordnen Wasser-Abkochen an

Proben zeigten eine Trinkwasser-Verunreinigung an. Betroffen: Technologiepark und Kriekhausen.

Im Bereich der Niederbergischen Allee und Kriekhausen in Haan ist das Trinkwasser hygienisch verunreinigt. Stadtwerkechef Stephan Chemelli berichtete, routinemäßige Proben hätten eine Überschreitung von Indikatorwerten ergeben. Die Stadtwerke Haan haben ein „Abkoch-Gebot“ ausgesprochen im Bereich des Technologieparks und für das Gebiet Kriekhausen. Betroffen sind die Mitarbeiter der Firmen Staubes, Kronenberg, Retsch, Amada und Aperam sowie alle Wohnhäuser in der Hofschaft. „Die Verunreinigungen sind außerhalb unseres Einflussbereiches“, betonte Chemelli. Wasserproben würden in Absprache mit dem Gesundheitsamt weiter untersucht. Das Versorgungsunternehmen hat vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Im Bereich wurden Leitungsabschnitte intensiv gespült und vorbeugend desinfiziert. Sämtliche Betroffene seien von Mitarbeitern der Stadtwerke angesprochen und über die Situation informiert worden. Bei dieser Gelegenheit haben die Stadtwerker ein „Abkoch-Gebot“ ausgesprochen. Das bedeutet: Trinkwasser aus der Leitung darf weiterhin zum Duschen oder Waschen verwendet werden. Aber vor dem Trinken oder der Essens-Zubereitung müsse das Wasser abgekocht werden.