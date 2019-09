Haan : Getränkeangebot in Unterhaan ist gesichert

Getränkeangebot in Unterhaan ist gesichert

Marc Stachowiak leitet den Trinkgut-Getränkemarkt in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Stadt Haan nennt die unternehmerische Entscheidung von Trinkgut, die Haaner Filiale zu schließen und nach Wuppertal zu verlagern, „bedauerlich“. Die Wirtschaftsförderung und das Technische Dezernat hätten mit Trinkgut mehrere Gespräche über einen möglichen neuen Standort, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

„Zuletzt war die eindeutige Aussage von Trinkgut, in die alte Lidl-Immobilie an der Düsseldorfer Straße zu verlagern. Es bestand auch die Option am bisherigen Standort zu verbleiben, wenn Trinkgut sich längerfristig gebunden hätte.“