Brand im Feierabend-Verkehr „Werkstatt-Zug“ fängt auf der Bahnstrecke Gruiten-Hochdahl Feuer

Ein Feuer in einem sogenannten Werkstatt-Zug hat am frühen Donnerstagabend zu einigen Verwerfungen im Bahnverkehr geführt. Ein Triebwagen des Service-Fahrzeugs war kurz nach 18 Uhr unweit des Gruitener Bahnhofs auf der Strecke in Richtung Hochdahl in Brand Geraten. Drei Personen, die sich zu dieser Zeit in dem Triebwagen befanden, hatten die Rauchentwicklung bemerkt und noch versucht, das Feuer von Hand zu löschen, mussten jedoch schnell aufgeben.