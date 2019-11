Trickdiebe in Haan : Haan: Trickdiebe bestehlen 85-Jährige

Trickdiebe in Haan

Eine 85-jährige Haanerin ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Zwei Männer hatten vorgegeben, Messungen am Fernseher durchführen zu müssen und dabei Schmuck im Wert von 5000 Euro gestohlen.

Gegen 15.45 Uhr am Montag hatten die Unbekannten an der Wohnungstür geklingelt. Die Trickbetrüger gaben laut Polizei glaubhaft an, für die Wohnungsgenossenschaft unterwegs zu sein. Die 85-Jährige wurde im Wohnzimmer um Mithilfe bei der Messung gebeten, während der zweite Täter im Schlafzimmer Silber- und Goldschmuck aus einer Schatulle stahl. Beide werden als mittelalt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Einer hat eine stämmige Figur und war mit einem dunklen Mantel bekleidet. Der Andere war schlank und trug dunkle Jacke sowie „Arbeitshose“. Hinweise: 02129 - 9328 6480.