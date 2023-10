Volkstrauertag Trauerzug und Gedenkfeier in Gruiten

In einem Beitrag mit Gesang formulieren Emilia Zambon, Melin Atalay und Henrik Giebels anschließend für das Jugendparlament der Stadt Haan ihre Zugangsperspektiven zum Volkstrauertag. „Wenn Erinnerungskultur nicht aktive Friedenssicherung wird, können wir Erinnerungstage vergessen“, heißt es in der Einladung Gerhard Mayer, ehemals Vorsitzender der Europa-Union-Ortsgruppe Haan, trägt Gedanken dazu vor. Den musikalischen Rahmen gestaltet der Posaunenchor der Evangelisch-reformierten Gemeinde Gruiten-Schöller. Zum traditionellen Schweigemarsch treffen sich Vereine und Verbände ab 11 Uhr an der Düsselberger Straße 2 (Altes Rathaus/vor dem Hauptgebäude des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands) Sie und die Vertreter der Stadt formieren sich mit ihren Kränzen ab 11.15 Uhr zum Zug. Die Feuerwehr Gruiten begleitet die Formation mit Fackeln.