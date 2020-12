Evangelische Kirchengemeinde : Trauer in Haan: Pfarrer Hans-Peter Gitzler gestorben

Haan Hans-Peter Gitzler, 27 Jahre Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Haan, ist tot. Der Seelsorger (62) erlag am Mittwoch einer schweren Krankheit.

Hans-Peter Gitzler, 27 Jahre Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Haan, ist tot. Der Seelsorger (62) erlag am Mittwoch einer schweren Krankheit. Offizielle Reaktionen stehen noch aus, gleichwohl lässt sich schon jetzt sagen, dass Gitzler ein Seelsorger war, der tief in der Haaner Bevölkerung verwurzelt war und mit seiner Herzlichkeit immer wieder die Menschen berührt hat. In allen Bereichen der Gemeindearbeit hat er Akzente gesetzt – ob mit gereimten Predigten zur Karnevalszeit, als Sprachrohr für Jugendliche im Jugendhilfeausschuss des Rates oder Betreuer des philosophischen Cafés im Haus am Park.

Kindheit und Jugendzeit von Hans-Peter Gitzler in Moers waren geprägt von dem konfessionellen Miteinander des Niederrheins. Im Abitur fiel die Entscheidung für das Studium der evangelischen Theologie. Studienorte waren Münster, Bochum und Wuppertal. Während des Vikariates in seiner Heimatstadt entschloss sich Gitzler, in einer Kirchengemeinde weiterzuarbeiten. In Duisburg-Buchholz wurde er zum Pfarrer gewählt, ließ sich später in den Wartestand versetzen und übernahm einen Beschäftigungsauftrag in Haan. Das Krankenhaus und das Friedensheim wurden ihm anvertraut. Dort wurden Presbyter auf ihn aufmerksam und sprachen den Seelsorger an, ob er nicht Pfarrer in Haan werden wollte.