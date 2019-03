Verkehrskontrolle : Klein-Transporter mit mehr als 30 Mängeln stillgelegt

Haan Ein Motorrad-Polizist hatte das Fahrzeug angehalten, weil der Fahrer intensiv sein Handy bediente.

Einem Motorrad-Polizisten fiel am Montagvormittag (25. März) an der Kreuzung Gräfrather Straße/ Elberfelder Straße in Haan der Fahrer eines Klein-Transporters auf, der während der Fahrt intensiv sein Handy bediente. Der Beamte kontrollierte daraufhin nicht nur den 28-jährigen Fahrer, sondern schaute sich auch den Transporter genauer an. Dabei stellte er gleich mehrere gravierende Mängel fest: So fehlten am Vorderrad zwei Radbolzen, an der Karosserie befanden sich massive Korrosionsschäden, die Feststellbremse zeigte keine Wirkung und auch die Bremsleuchten funktionierten nicht. Der Transporter wurde daraufhin einer Prüfstelle vorgeführt, wo man mehr als 30 Mängel dokumentierte. Somit wurde der Klein-Lkw als komplett verkehrsunsicher eingestuft. Das Straßenverkehrsamt Mettmann legten den Transporter daraufhin sofort still.Gegen den 28-jährigen Fahrer, der gleichzeitig auch Halter des Transporters war, wurde eine umfangreiche Anzeige gefertigt, in der auch die unzulässige Nutzung des Mobiltelefons erwähnt wurde.