Ab 18. Mai in Haan Tränklers Puppenbühne verzaubert im Theaterzelt

„Kasper und der kleine Drache“, heißt denn auch das Auftakt-Stück, mit dem Josef Tränklers Puppenbühne ihr Gastspiel in Haan am 18. Mai im Theaterzelt auf dem Platz des Möbelhauses Ostermann (Landstraße 40) eröffnen wird. Bis zum 26. Mai lässt die bezaubernde Traumfabrik dort ihre Handpuppen heitere Geschichten erzählen, die in eine bunte Fantasiewelt entführen.