Säure-Anschlag von Haan Tippgeber ließ sich gut bezahlen

WUPPERTAL Es ist das zweite Mal in diesem Prozess, dass Bernhard Günther dem angeklagten Marco L. gegenübersitzt. Wie es ihm geht, beinahe sechs Jahre nach dem Säureangriff im Haaner Musikantenviertel? „Von außen wirkt das vielleicht anders, aber innen sind schon viele Gefühle lebendig“, sagt der ehemalige Innogy-Manager. Er habe in seinem Job gelernt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das helfe ihm jetzt, nach dem Prozess im Sommer 2022 gegen Nuri T., nun schon zum zweiten Mal das Tatgeschehen in allen Details an sich vorüberziehen zu lassen.