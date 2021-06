Tiny-Houses in Haan : Populismus hilft nicht weiter

Tiny Houses bieten auf kleinstem Raum alles. Foto: RPO/Pier 9

Meinung Wat de Buur nich kennt, frett he nich (was der Bauer nicht kennt, isst er nicht), besagt ein plattdeutsches Sprichwort. Wer die politische Diskussion um mögliche Tiny Houses in Haan verfolgte, wurde angesichts einiger Wortbeiträge unwillkürlich an diesen Spruch erinnert.

Gut also, dass die Politiker jetzt andernorts erstmal in Augenschein nehmen wollen, ob eine solche Siedlung mit Kleinst-Häusern Sinn macht.