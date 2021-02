Temperaturen unter Gefrierpunkt : Tierheim nimmt Hunde von Obdachlosen über Nacht auf

Hilden Das Hildener Tierheim nimmt Hunde von Obdachlosen auf, damit sie Notunterkünfte nutzen können. Dort sind Hunde in der Regel verboten.

Das Hildener Tierheim bietet Obdachlosen in diesen Tagen Hilfe an. Menschen ohne festen Wohnsitz können ihre Hunde über Nacht im Tierheim abgeben, damit sie selbst in eine Notunterkunft gehen können. „Aufgrund der extremen Temperaturen möchten wir obdachlosen Menschen anbieten, ihren Hund für die Nacht zu uns zu bringen, damit sie selber in eine Notunterkunft gehen können. In diesen Unterkünften sind in der Regel Hunde nicht erlaubt, und so bleiben viele Menschen lieber auf der Straße, was momentan lebensgefährlich ist“, erklärt das Tierheim in einem Beitrag bei Facebook.