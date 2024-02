Umzug steht bevor THW verlässt Gruiten spätestens im Sommer

Die Vorfreude wächst fast wöchentlich – immer dann, wenn THW-Mitglied Franziska Mauermann wieder etwas Neues in ihr „Bautagebuch “ schreibt. Seit Monaten schon berichtet sie ihren Kolleginnen und Kollegen des Haaner Ortsverbands über die baulichen Fortschritte des neuen Domizils, das die 1987 bezogene Unterkunft an der Leichtmetallstraße 6 in Gruiten ablösen wird. Nur dass das neue THW-Gebäude nicht mehr auf Haaner Stadtgebiet, sondern in Erkrath liegt. Damit verabschiedet sich das Technische Hilfswerk nach 37 Jahren vom Standort Gruiten. Spätestens im Sommer soll der Umzug auf ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück im Erkrather Gewerbegebiet erfolgen.