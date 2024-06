Dramatische Unfallzahlen THW Haan sagt „totem Winkel“ den Kampf an

Etwa 140 Fahrradfahrer oder Fußgänger sterben in Deutschland jedes Jahr, weil sie von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst und überrollt werden oder auf eine andere Art und Weise, die mit mangelhafter Übersicht zu tun hat, in einen schweren Unfall verwickelt werden. 2019 gab es bundesweit fast 10.000 Unfälle mit Personenschaden beim Rechtsabbiegen. Die Ursache ist oft der „Tote Winkel“, also jener Bereich, den der Fahrzeugführer aus dem Inneren trotz Spiegel nicht einsehen kann.