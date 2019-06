Haan : Technisches Hilfswerk Haan steht unter neuer Leitung

Björn Reinnisch ist vom NRW-Landesbeauftragten des Technischen Hilfswerks (THW) zum neuen Ortsbeauftragten des Haaner Ortsverbandes der Bundesanstalt berufen worden. Zuvor war er einstimmig vom Ortsausschuss des Haaner THW gewählt und dem Landesbeauftragten Dr. Hans-Ingo Schliwienski vorgeschlagen worden.

Geboren wurde Björn Reinnisch 1979 in Mettmann. Als 20-Jähriger trat er im Dezember 1999 in den THW-Ortsverband Haan ein. Nach seiner Grundausbildung übernahm Reinnisch zunächst die Funktion eines Gruppenführers Infrastruktur. In den Jahren 2004 bis 2006 stand er der neu gegründeten THW-Jugend Haan als Jugendbetreuer zur Verfügung. Von 2006 bis 2014 reduzierte er seine Mitarbeit berufsbedingt auf die eines Helfers in der zweiten Bergungsgruppe, um ab 2014 bis zu seiner Wahl zum Ortsbeauftragten wieder die Aufgabe des Jugendbetreuers wahrzunehmen.