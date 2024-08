An der Alleestraße Tempo-Tafeln in Haan – Erfolgsmodell oder Ärgernis?

Haan · In Haan gibt es Beschwerden über eine Tempo-Messanlage an der Alleestraße, der es an Genauigkeit fehlen soll. Die Stadt sagt: Alles OK. Doch wie sinnvoll sind diese Tafeln überhaupt?

01.08.2024 , 16:00 Uhr

Dieser Geschwindigkeitsmesser an der Alleestraße hat in der jüngeren Vergangenheit nicht nur Freunde gefunden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement