Haan : Telekom treibt LTE-Ausbau in Haan weiter voran

Haan Die Mobilfunk-Versorgung in Haan ist jetzt noch etwas besser, sagt die Telekom Sie hat dafür zwei Standorte mit LTE erweitert. Durch den Ausbau vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in der Gartenstadt und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung.

Die Telekom betreibt im Kreis Mettmann nach eigenen Angaben jetzt 138 Mobilfunkmaste. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Und der Ausbau gehe weiter. Bis 2022 sollen weitere 40 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 30 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist die Telekom auf die Zusammenarbeit der Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort anbieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden. Sie mietet geeignete Flächen an. Die Telekom baut in 2020 bis zu 2000 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus werden wir an über 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten für die Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen steigern, verspricht das Telekommunikationsunternehmen. Der LTE-Ausbau sei auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.