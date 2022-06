Gesundheit in Haan : Telefonieren Sie mit dem Schmerz-Experten an St. Josef

Tobias Nickel leitet die Schmerztherapie am St. Josef Krankenhaus Haan. Foto: Uli Preuss

Haan Tobias Nickel – Leiter der Schmerztherapie am Krankenhaus St. Josef in Haan – steht am „Aktionstag gegen den Schmerz“ für Fragen rund um das Thema zur Verfügung.