Experte aus Haan Telefonaktion im Darmkrebsmonat

Hilden/Haan (-dts) 59.000. Das ist die Zahl der Darmkrebserkrankungen, die im Jahr 2019 diagnostiziert wurden. Dahinter stehen 59.000 Schicksale, 59.000 Familien und Freundeskreise. „Und das, obwohl die Darmspiegelung ein echter Lebensretter ist“, sagt Dr. Thomas Ehmann, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Josef-Krankenhaus Haan. Er ist Experte für Operationen an Magen und Darm und steht an der Hotline am 22. März- von 15 bis 17 Uhr für Fragen zur Verfügung. Die Telefonnummer lautet 02129/929-43571.