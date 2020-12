Aus dem Polizeibericht : Technik-Defekt: Jeep gerät in Brand

Haan Der Jeep eines 46-jährigen Haaners hat am späten Montagabend unweit des Segelflugplatzes Langenfeld Feuer gefangen. Grund war offenbar ein technischer Defekt im Motorraum des gasbetriebenen Geländewagens. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Schockerlebnis für einen 46-jährigen Haaner: Der Mann war am späten Montagabend (22.05 Uhr) mit seinem schwarzen Jeep Compass auf der Haus-Gravener-Straße in Langenfeld in Richtung Bonner Straße unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch in seinem Geländewagen feststellte.