Konzert in Haan : Musikdozenten spielen „Jazz im Tannenwald“

Teacher's Playground in Aktion. Die Musikschullehrer spielen nur bei ihren Konzerten zusammen. Foto: Teacher's playground

Weil die Weihnachtszeit naht und sechs Lehrer der Musikschule Haan am Samstag 14. Dezember, um 19 Uhr ihr sechstes Weihnachtskonzert planen, wurden in diesem Jahr auch wieder 45 Tannenbäume für die Jazzkonzert-Kulisse in der Alten Pumpstation bestellt.

Von Gundel Seibel