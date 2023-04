Urteil gegen Taxiunternehmerin aus Haan Zwangspause für Taxifahrerin

Mit ihrem Daimler soll eine Taxiunternehmerin aus Haan auf einer Tour nach Solingen dort im März 2022 auf der Flurstraße den Außenspiegel eines Audis abgefahren haben. Schon das Amtsgericht war davon überzeugt, dass die Angeklagte diejenige war, die den Schaden verursacht hat. Dort hatte man die 67-Jährige zu 1600 Euro Geldstrafe verurteilt. Schwerer dürften wohl die drei Monate Fahrverbot wiegen, die in einem solchen Job einem Berufsverbot gleichkommen. Die Haanerin hatte also gute Gründe, die Sache von der Berufungskammer des Landgerichtes erneut aufrollen zu lassen mit einem Freispruch als Ziel. Sie habe zwar ein Geräusch gehört, das aber keinesfalls mit ihrem Taxi in Verbindung gebracht. Nebendran sei ein Bus gefahren, vielleicht sei sie auch über etwas gefahren. Aber ein abgefahrener Spiegel? Sowas würde man doch merken! Da müsste doch der eigene Spiegel zumindest umgeklappt sein. Nein, das muss er nicht – so sah es zumindest ein Unfallsachverständiger. Dessen Expertise: Stoßen zwei Spiegel aneinander, würde man das sehr deutlich in beiden Autos hören. Üblicherweise sei es auch so, das Pkw-Fahrer den Seitenabstand ihres Wagens gut einschätzen könnten. Würde etwas diesen Anstand verengen, nehme die Aufmerksamkeit automatisch zu. Wenn man irgendwo anstoße, könne einem das gar nicht entgehen.