Haan : Haaner Kita Bachstraße ist beispielhaft

Die Rohrrutsche führt von der Terrasse der oberen Gruppenräume geradewegs in das Außenspielgelände. Foto: Algeco / Schmale Architekten / Dejan Sarić

„Hereinspaziert!“ heißt es am Tag der Architektur, wenn landesweit Bauwerke für Besucher offenstehen. Zwei Haaner Projekte sind dabei.

Die ersten Planungen für die Kita Bachstraße begannen bereits 2012. Der Verein Private Kindergruppe überlegte, wie er Ersatz schaffen könnte für die Räume im Altbau der früheren Grundschule Bachstraße. Die waren beim Landesjugendamt in die Kritik geraten und außerdem gab es dringenden Bedarf nach neuen Kita-Plätzen.

Im Januar 2017 ging die neue fünfgruppige Einrichtung in Betrieb. Zuvor war der frühere Pavillon-Neubau der Grundschule abgerissen und ein Kanal für das später einmal auf dem Schulterrain geplante Wohngebiet verlegt worden.

Info Sechs Projekte im Kreis Mettmann Haan: Fünfgruppige Kita plus Wald-Kita und Verwaltung, Bachstraße 64, Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr (Landschaftsarchitekt BDLA Achim Röthig). Und Einfamilienhaus, Jägerstraße 18, Samstag von 10 bis 12 Uhr (Tanja Groß, Architektur). Heiligenhaus: Bürogebäude mit Werksatt und Forschungsräumen, Hauptstraße 47, Samstag 11 bis 14 Uhr. Und Studierendenwohnen am Campus, Campusallee 2/4, Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Velbert Jobcenter ME, Heiligenhauser Straße 6, Samstags 11 bis 13 Uhr. Und Polizeiwache Velbert, Heiligenhauser Straße 8, Samstag 13 bis 15 Uhr.

In Landschaftsarchitekt BDLA Achim Röthig aus Haan fand der Verein einen Planer. Der arbeitete beim Hochbau mit Schmale-Architekten aus Neuss zusammen. Die Entwurfs- und Ausführungsplanung begann Mitte 2015, die Bauphase im Sommer 2016.

Für das Gebäude wurden mehrere Module zusammengefügt. Das Team um Stephanie Mörchel hat ungezählte Stunden investiert, um ein Optimum aus den neuen Räumen herauszuholen bzw. Architektur an die Erfordernisse moderner Kita-Arbeit anzupassen.

Der Förderverein investierte 3,2 Millionen Euro in den Hochbau und die Freianlagen. Ein Blickfang von der Bachstraße aus ist die große Rohrrutsche, die von der Spielterrasse der jüngeren Kinder im Obergeschoss in kühnem Schwung geradwegs in den Spielgarten führt, der Orte mit hoher Aufenthaltsqualität für Kinder und Personal bietet.

Am Standort integriert sind ein eingruppiger Waldkindergarten, der von der Bachstraße aus seine Streifzüge in den Wald am Sandbach und Kesselsweier startet. Zudem hat der Verein Private Kindergruppe in Unterhaan Büroräume für die Verwaltung geschaffen. Geöffnet ist die Kita am Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Führungen beginnen jeweils um 11 und 13 Uhr.

Das zweite Haaner Objekt ist ein neu entstandenes Einfamilienhaus an der Jägerstraße 18. Geplant vom Solinger Architekturbüro Tanja Groß-Haug ist es Teil eines historischen Ensembles im Innenstadtbereich haan. Der moderne, zweigeschossige Neubau steht im Einklang mit der alten Bausubstanz. Alt und Neu verbinden sich durch die Arkade und den verglasten Zwischenbau und bilden zusammen in der Umgebung einen spannenden städtebaulichen Kontext.