73-Jähriger ist Opfer Täter schlagen Senior und rauben Uhren

Haan · Ein 73-jähriger Mann ist am Mittwochabend von zwei unbekannten Tätern in seiner Wohnung in Haan geschlagen worden. Die beiden Männer entwendeten anschließend mehrere hochwertige Uhren, die der Senior zuvor auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten hatte.

22.12.2022, 11:59 Uhr

Die Polizei hofft bei der Suche nach den Räubern in Haan auf Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder