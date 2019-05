Haan : Supernah-Markt für Eröffnung gerüstet

Der Supermarkt „supernah“ eröffnet am 7. Mai. Die Inhaber Jan Loss und Christopher Bartels haben bis dahin noch viel zu tun. Foto: Koehlen, Stephan (teph)

Gruiten Am Dienstag geht der neue Nahversorger an der Thunbuschstraße in Gruiten an den Start.

Von Alexander Riedel

Haushaltswaren und haltbare Lebensmitteln wie Müsli, Nudeln und einige Konserven stehen bereits in den Regalen. Dazwischen herrscht geschäftiges Treiben: Elektriker stehen auf Leitern, überprüfen die Anschlüsse und bringen neue Lampen an. In einem anderen Winkel des Raumes wischt eine Frau über die noch leerstehenden Kühlteken, parallel dazu bauen Kollegen die Kassen auf. „Im Moment schlafe ich wenig“, sagt Christopher Bartels inmitten des Trubels in der ehemaligen Gruitener Edeka-Filiale. „Fast jede Minute, die wir wach sind, verbringen wir hier“, ergänzt Geschäftspartner Jan Loss.

Am kommenden Dienstag wollen die beiden an der Thunbuschstraße ihren neuen Nahversorger „Supernah“ eröffnen – gut ein halbes Jahr, nachdem der frühere Betreiber die Immobilie verlassen hatte. Die dadurch entstandene Versorgungslücke im Stadtteil soll das Angebot der beiden in Gruiten aufgewachsenen Männer wieder schließen: Auf 550 Quadratmetern finden die Kunden viele Waren aus dem Edeka-Sortiment, frisches Obst und Gemüse aus der Region sowie ein etwas ausgeprägteres Angebot an Feinkost. Einige Bestellungen müssten noch raus, erklärt Bartels. Die Außenwerbung, die noch auf „Edeka“ verweist, weicht dem neuen „Supernah“-Logo. Das Gebäude haben die künftigen Betreiber auch energetisch auf den neuesten Stand gebracht, das Dach neu isoliert. Die Ausstattung solle „zeitgemäß“ sein, betont Jan Loss. Dazu gehören energiesparende Kühlschränke mit Glastür und ein sparsamer Umgang mit Plastik: Papiertüten, Jutebeutel und leichte Holzkisten stehen den Kunden zur Verfügung.

Info In der Woche von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet Start des Betriebes im „Supernah“-Markt ist am Dienstag, 7. Mai, um 9 Uhr. Geöffnet hat der Nahversorger künftig von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 Uhr bs 20 Uhr sowie samstags bis 16 Uhr.

Rund 7000 Menschen soll der Nahversorger in Nähe des Gruitener Bahnhofs erreichen – plus Pendlern, die den Supermarkt nach Feierabend für ein paar Besorgungen aufsuchen. Kunden sollen überdies die Möglichkeit haben, bestimmte Waren zu bestellen. In einer Infoveranstaltung des Bürger- und Verkehrsvereins Gruiten fragten die Betreiber im März die Gäste nach besonderen Produktwünschen. „Wir haben versucht, alles zu berücksichtigen“, sagt Loss.