Mehrere Feuerwehreinsätze Sturm entwurzelt Baum auf dem Haaner Waldfriedhof

Die erste Meldung ging um 6.59 Uhr auf der Feuerwache an der Nordstraße ein – danach ging es Schlag auf Schlag: Mehrere umgestürzte Bäume haben die Haaner Feuerwehr am frühen Morgen in Atem gehalten. Der Sturm hatte insbesondere mit einzelnen besonders starken Böen immer wieder für Schäden gesorgt.