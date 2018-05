A46: Streit um Blitzer in Höhe Haan-Ost

Streit um Blitzer in Höhe Haan-Ost

Haan Auch um die mobile Anlage nahe der Autobahnausfahrt droht jetzt eine juristische Auseinandersetzung.

Nicht wenige Autofahrer, die in den vergangenen Tagen auf der A46 an der Baustelle Haan-Ost vorbeigefahren sind, haben schon auf ihn geschimpft. Der neue Blitzer, der dort am Autobahnrand steht, hat gefühlt nämlich schon im Akkord Fotos von vermeintlichen Temposündern geschossen.