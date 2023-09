Streik in Haan Handelshof-Mitarbeiter legen ihre Arbeit nieder

Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Handelshofes in Haan haben am Mittwoch die Arbeit niedergelegt und vor dem Großhandel in Haan gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Sie fordern eine Lohnerhöhung von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden, die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Bereits um 6 Uhr morgens bezogen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Streikposten – sie sind bereits zum 26. Mal in der laufenden Tarifverhandlung auf die Straße gegangen, berichtet Robert Puleski, Gewerkschaftssekretär im Handel für den Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper.