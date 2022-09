Gesprächsangebot der Polizei in Haan : Streifenwagen kommt in die Gartenstadt Haan

Streifenwagen kommt in die Gartenstadt Haan

Gesprächsangebot der Polizei in Haan

In dieser Woche ist der "Streifenwagen" im Haaner Stadtgebiet anzutreffen. Foto: RP/Polizei Mettmann

Haan Schon seit über einem Jahr tourt er durch das Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der „Streifenwagen“ der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern dort ins Gespräch kommen, wo sie sich im alltäglichen Leben aufhalten.

Am Mittwoch, 14. September, macht der Streifenwagen Halt in Haan, und zwar von 10 Uhr bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt. „Bürgerinnen und Bürger können hier bei einer Bürgersprechstunde nicht nur die örtlichen Bezirksdienstbeamten antreffen. Auch der Leiter der Polizeiwache Haan, Polizeihauptkommissar Wolfgang Nellen, und die Leiterin des Ordnungsamtes, Andrea Kotthaus, stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung“, kündigt die Kreispolizei Mettmann an.