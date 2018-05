Haan: Straßentausch: Jetzt kann geplant werden

Haan Der Kreisstraßen-Verkehr soll nach dem Ausbau in einem Ring über Turn-, Kaiser- und Martin-Luther-Straße rollen.

Der rechtliche Rahmen ist gesteckt, jetzt können die Planer ihre Stifte spitzen, um künftig den überörtlichen Verkehr zwischen Haan und Solingen auf der Kreisstraße 5 abzuwickeln. Die Aufgabe übernehmen künftig Turn- und Martin-Luther-Straße gemeinsam, erstere aus Richtung Ittertal in die Stadtmitte, die Martin-Luther-Straße in Gegenrichtung. Der Bau- und Planungsausschuss des Kreistages hob gestern, fast genau sechs Jahre nach dem ersten Votum über den "Straßentausch" diesen Beschluss auf und folgte der Stadtratsentscheidung auf Grundlage der Empfehlungen von Verkehrsgutachter Runge. Der hatte in seinen Untersuchungen den nunmehr angestrebten Plan als einzig machbare Variante gefunden. Weil auch die Bezirksregierung das so sieht, bleibt Stadt und Kreis keine Wahl mehr.