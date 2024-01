Brauchtum in Haan Sperrungen für den Familienzug

Wer noch mitmachen möchte, kann sich auch jetzt noch anmelden. Unter www.haan.de finden die interessierten Gruppen alle Informationen und können sich noch bis einen Tag vor dem Zug anmelden. Besonders wichtig ist den Organisatoren auch in diesem Jahr wieder das Thema Sicherheit. Kinder und Eltern, die sich in dem närrischen Treiben verloren haben, können sich direkt bei den Moderatoren am Neuen Markt melden oder die Einsatzkräfte vor Ort direkt ansprechen, erklärt Zugleiter Peter Burek. Sehr viele Einsatzkräfte werden an diesem Tag für die notwendige Sicherheit sorgen. Dabei arbeiten Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Verkehrskadetten, die Firma Bartz, die Firma Gerken, ein privater Sicherheitsdienst und der Betriebshof der Stadt Haan eng zusammen.