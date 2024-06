Schilder-Ärger an der L357 Straßen.NRW sieht sich nicht zuständig

In einer Anfrage unserer Redaktion, wie Straßen.NRW denn mit Beschwerden dieser Art umgehe beziehungsweise was Verkehrsteilnehmer bei unklarer und verwirrender Beschilderung tun könnten, hieß es am Freitag wörtlich: „Das von Ihnen angesprochene ,Vorfahrt-achten‘-Schild wurde von einem Verkehrsteilnehmenden umgefahren.“ Die Baufirma habe das Schild an gleicher Stelle wieder aufgestellt. Für den Grünschnitt in diesem Bereich sei die Stadt Haan zuständig. „Sollte das Schild versetzt werden, bedarf dies einer Anordnung der Stadt“, heißt es in der Antwort weiter. Dazu, dass Verkehrsteilnehmer das Schild vor lauter Ranken drumherum gar nicht mehr erkennen können, findet sich keine weitere Bemerkung.