Straßenbeleuchtung in Haan : Park&Ride-Platz Gruiten soll heller werden

Haan Das Gelände am Gruitener Bahnhof erhält der Stadtverwaltung zufolge noch in diesem Jahr eine neue Beleuchtung. Damit verschwindet ein „Angstraum“.

Wer in den Abendstunden auf dem Park&Ride-Platz in Gruiten unterwegs ist, dem kann es durchaus schon mal etwas mulmig werden. Das Gelände gilt allgemein als Angstraum, doch das soll jetzt besser werden. Wie die Haaner Stadtverwaltung jetzt im Ausschuss für Umwelt und Mobilität mitteilte, soll die Beleuchtung dort noch im Laufe dieses Jahres erneuert und der Platz damit heller werden. Doch auch zum Ausbau der Schillerstraße oder den Bauprojekten im Rahmen des Innenstadtkonzepts werde die jeweilige Beleuchtung noch in diesem Jahr modernisiert, kündigt die Stadt an.