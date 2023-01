Haan Straßenbaubeiträge: Initiative stützt Resolution der Haaner SPD

Die Bürgerinitiative Straßenbaubeiträge (BIS) hat die Idee der Haaner SPD für eine Resolution begrüßt, in der die Landesregierung aufgefordert wird, die Abschaffung der Straßenbaubeiträge nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) gesetzlich zu regeln. Dies entspreche auch der Absicht der NRW-Regierungsparteien CDU und Bündnis90/Die Grünen im Koalitionsvertrag. „In diesem Sinne erwartet die BIS einen einstimmigen Beschluss oder zumindest eine deutliche Mehrheit am 25. Januar im Umwelt- und Mobilitätsausschuss und später im Rat der Stadt Haan für diese Resolution“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.