Haan : Stiftungen helfen Haanern mit kleinen Einkommen

Haan Das Sozialamt berät Menschen, die durch die stark steigenden Energiekosten in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind oder zu geraten drohen.

Es gibt gute Neuigkeiten für Menschen mit geringem Einkommen und solche, die Transferleistungen beim Amt für Soziales und Integration in Haan beziehen. Auf Initiative des Seniorenbeirates beschloss der Ausschuss für Soziales, Integration und Generationen in seiner Sitzung am 22. Februar, dass die Verwaltung mit gemeinnützigen Stiftungen Kontakt aufnimmt, die in Haan tätig sind. Sie sollen Menschen finanziell zu unterstützen, die durch die stark steigenden Energiepreise in eine finanzielle Notsituation gekommen sind. Konkret sollen Menschen an Stiftungen vermittelt werden, die etwa aufgrund einer hohen Nach- oder Abschlagsforderung für Strom und/oder Gas das Beratungsangebot des Sozialamtes annehmen, aber keinen Leistungsanspruch nach dem SGB XII, sowie dem Wohngeldgesetz haben oder denen nach den gesetzlichen Bestimmungen nur ein Darlehen angeboten werden kann. Auf die Anfrage der Stadtverwaltung erklärten sich verschiedene Stiftungen zu einer solchen Unterstützung bereit. Das Amt für Soziales und Integration bietet Menschen eine leistungsrechtliche Beratung an, die durch die stark steigenden Energiekosten in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind oder zu geraten drohen. Wenn ein Leistungsanspruch nicht besteht, wird das Ergebnis dieser Vorprüfung im Rahmen eines abgestimmten Prozesses mit der Bitte um Unterstützung an die Stiftungen weitergeleitet, wenn die Betroffenen dies wollen. Beigeordnete Annette Herz und der Seniorenbeirat der Stadt Haan appellieren an Menschen mit geringem Einkommen in Haan: „Wenn Sie Schwierigkeiten haben, finanziell über die Runden zu kommen, scheuen Sie sich bitte nicht, ein Beratungsgespräch im Amt für Soziales zu vereinbaren. Dort wird für Sie geprüft, welche gesetzlichen Leistungsansprüche Sie haben. Das ist kein Almosen, sondern Sie haben darauf ein Anrecht!“