Bärbel Hildebrand (Bund der Steuerzahler) „Klappstuhl-Flop immer im Hinterkopf behalten“

Frau Hildebrand, 1,94 Millionen Zuschauer haben der RTL-Show „Mario Barth deckt auf“ am Mittwochabend hohe 8,2 Prozent Marktanteil beschert. Auch der Einspielfilm zu den Haaner Ausleih-Klappstühlen war in der Sendung prominent vertreten. Dabei liegt der Fall bereits fast ein Jahr zurück. Was macht diesen vergleichsweise kleinen „Skandal“ für ein solches TV-Format immer noch so interessant? Der Schaden (in der Show mit knapp 13.000 Euro beziffert) ist im Gegensatz zum Beitrag über die Autobahn GmbH, bei dem es um mehr als 300 Millionen Euro Steuergelder ging, ja beinahe verschwindend gering.