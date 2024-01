Tradition in Haan Sternsinger machen im Rathaus Station

(peco) So viele gekrönte Häupter sieht Klaus Mentrop auch nicht alle Tage: Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Haan empfing am Donnerstagnachmittag nach guter alter Tradition eine Sternsinger-Delegation im Sitzungssaal des Rathauses. Caspar, Melchior und Balthasar, besser bekannt als die Heiligen drei Könige, versahen das Gebäude mit dem bekannten Segensspruch „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus schütze dieses Haus). Unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der traditionellen Dreikönigs-Aktion, bei der um Spenden gebeten wird. Foto: Stephan Köhlen