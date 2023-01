Süßes für die Tafel Sternsinger spenden Süßes für die Haaner Tafel

Anfang Januar waren die Sternsinger in Haan und Gruiten unterwegs. Mit Erfolg: „Das Organisationsteam und Gemeindereferentin Ulrike Peters zählen noch die vielen Geldscheine, die die Kinder für andere Kinder weltweit gesammelt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber die Haaner Tafel, deren Träger der SKFM ist, habe bereits diese Woche die geschenkten Süßigkeiten in den Räumlichkeiten der Freien evangelischen Gemeinde Haan in der Ellscheider Straße ausgegeben – so ist es guter Brauch. Hubert Gering, Geschäftsführer des SKFM, bedankte sich herzlich bei allen Teilnehmern und betonte, „dass mit dieser Aktion Kundinnen und Kunden und auch viele Kinder glücklich gemacht werden“. Mitarbeiterin Ute Grunwald fügte hinzu: „Es ist zu schön, wenn wir allen Tafelkundinnen und -kunden neben den täglichen Lebensmitteln auch etwas Süßes mitgeben können.“