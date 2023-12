Kinder sammeln für Amazonien Sternsinger dringend gesucht

Am Tag der Heiligen Drei Könige, dem 6. Januar, ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus, singen, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not. „Je mehr Kinder es werden, desto besser können wir die Haushalte, die gern Besuch bekommen möchten, abdecken“, berichtet Eva Merks, Gemeindeassistentin der katholischen Kirche in Haan und Hilden und für die Sternsinger-Aktion in Gruiten verantwortlich. In dem Haaner Ortsteil haben sich bisher nur 17 Sternsinger angemeldet. „Toll wäre, wenn wir auf 30 kommen“, sagt Eva Merks. Denn: „Nur dann können wir ausreichend Gruppen bilden und alle Haushalte mit genug Zeit besuchen.“