Chor-Spektakel in Haan Deutscher Star-Produzent besucht Chorprobe

Hoher Besuch in Haan: Der renommierte Musikproduzent und Komponist Dieter Falk besuchte den Probentag des Projektchores „Voices of ME“ in der evangelischen Kirche. Zur Überraschung der Teilnehmenden leitete er selbst eine Schulstunde lang die Übungen für das von ihm co-produzierte Chormusical „Bethlehem“. Es prallten Welten aufeinander, als der mehrfache Echo-Gewinner ohne große Vorworte in die Tasten haute und mit seiner positiven Energie fast 100 Laien-Sängerinnen (und -Sänger) motivierte, ihr Bestes zu geben. Der regionale Projektchor „Voices of ME“ ist einer von vielen Chören aus NRW und darüber hinaus, die bei der Uraufführung von „Bethlehem“ im Dezember den 3000-köpfigen Gesamtchor bilden werden.