Haan : Stapler-Cup: 65 kämpfen um den Regionalsieg

Den Stapler-Cup gibt es seit 2005. Unter Archivbild zeigt Daniel Pagel aus Mönchengladbach, der 2012 den sechsten Platz belegte. Foto: Peter Brenneken

Haan 65 Staplerprofis stehen am 29. Juni zwischen 8.30 und 14.30 Uhr an der Straße Bollenheide 4 in Haan in den Startlöchern für die nächste Runde der Deutschen Meisterschaften im Staplerfahren. Vier Frauen und 61 Männer, alle im Besitz des für die Teilnahme verpflichtenden Staplerführerscheins, kämpfen nicht nur um den Titel Regionalmeister/in für die Mitte NRWs, sondern auch um die Starterlaubnis für das Finale der Deutschen Meisterschaften, das vom 19. bis 21. September in Aschaffenburg stattfindet.

Aus 25 bundesweit ausgetragenen Regionalmeisterschaften ziehen 60 Qualifikanten in die Finalrunde ein – zwei dieser Startplätze werden mit den Besten des Pahlke StaplerCup besetzt. Zusätzlich können die fähigsten Frauen in Haan Plätze in der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Staplerfahrerinnen erobern. Die schnellsten Gesamtzeiten von je drei Kollegen einer Firma gehen schließlich ins Ranking für die Firmen-Team-Meisterschaft ein.