Haan : Ferienmaßnahme für Kinder ist ein Hit

Glückliche Kinder essen ihr Eis und arbeiten sich von einem zum nächsten Aktions­stand. Beim Abschlussfest des ersten Teils der Stadtranderholung feiern die Mädchen und Jungen mit den Organisatoren und den Eltern.

Sophie und Julia, beide 9 Jahre alt, kannten sich bereits vor der Stadtranderholung, haben jedoch in den letzten Wochen näher zusammen gefunden. „Wir sind aus der gleichen Klasse“, berichtet Sophie. „Und am meisten hat mir der Ausflug in das H2O gefallen.“ „Ich fand das ‚Kernies’ am Besten“, sagt Julia. Für die Mädchen seien die vielen Ausflüge das Highlight der Maßnahme. Außerdem finden sie gut, viel Mitspracherecht bei der Tagesgestaltung gehabt zu haben.