Nostalgische Kaugummiautomaten in Haan Automaten suchen auch in Haan neue Standorte

Ja, die gibt es. Einer von ihnen ist Thomas Hänsel. Der Händler betreibt nicht nur den Spielzeugladen Modellbahnstube in Radevormwald, sondern auch eine ganze Reihe von nostalgisch anmutenden Automaten. In seinem Geschäft an der Kaiserstraße vertreibt Hänsel Modelleisenbahnen, Deko, Spielwaren, Bücher, Souvenirs und vieles mehr. Über die Modellbahnen kam ihm dann auch die Idee für die Automaten. “Eigentlich wollte ich Modellbausachen aus dem Automaten anbieten“, erzählt er. „Kleine Figürchen in Kapseln und so was. Früher hätte das funktioniert, aber mittlerweile ist der Preis so sehr gestiegen, dass sich das nicht mehr rechnet.“ Deshalb befüllt Hänsel seine Automaten mit traditionellen Inhalten: Kaugummis, Flummis, Kleinspielzeug. Eben alles, was in eine kleine Kapsel passt.